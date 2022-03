Dragon Ball Super: Super Hero, Gohan e Piccolo a grandezza naturale all'Anime Japan

Dragon Ball Super: Super Hero è stato rimandato a causa dell'attacco hacker subito da Toei Animation. Il nuovo capitolo di Goku e compagnia sarebbe potuto arrivare in Giappone il prossimo mese e da noi questa estate ma per ora non abbiamo ulteriori informazioni.

Data la vicinanza con il lancio, Dragon Ball Super: Super Hero non aveva nemmeno un panel all'Anime Japan di quest'anno ma questo non ha impedito al franchise di esibire due statue a grandezza naturale dei protagonisti del film: Gohan e Piccolo.

La storia di Dragon Ball Super: Super Hero metterà finalmente in disparte l'accoppiata Goku e Vegeta e si concentrerà su Gohan e Piccolo nella loro lotta contro la nefasta rinascita dell'esercito del Red Ribbon. Con due nuovi androidi già mostrati, sembra che Piccolo riceverà una nuova evoluzione che "sbloccherà il suo potenziale" in un modo simile a quello di Gohan durante la saga di Majin Bu, che alcuni fan hanno soprannominato "Piccolo Smooth" grazie in parte alle linee sulle braccia del Namecciano che scompaiono come risultato della nuova forma.

L'account Twitter DBS Hype ha condiviso un primo sguardo alle statue a grandezza naturale di Gohan e Piccolo della loro prossima apparizione in Dragon Ball Super: Super Hero, dove i due combatteranno contro Gamma 1 e Gamma 2. Ma il film continua a nascondere una serie di ulteriori segreti che i fan non vedono l'ora di scoprire.

Una delle più grandi domande che i fan si sono posti dopo l'uscita dell'ultimo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero è se il film potrebbe essere una pedana di lancio per il grande ritorno di Cell. Con Dragon Ball che ha colto l'opportunità di riportare in vita innumerevoli cattivi ed eroi dall'oltretomba, uno dei principali cattivi di Dragon Ball non è ancora tornato da quando è stato distrutto da Gohan durante il Cell Game. Poiché una scena dell'ultimo trailer vede una misteriosa capsula apparentemente fuori controllo, potremmo sperare di vedere il ritorno di uno dei più grandi cattivi di Dragon Ball?

Cosa ne pensate di queste statue a grandezza naturale dell'Anime Japan? Pensate che vedremo ancora Super Hero arrivare nei cinema occidentali quest'estate? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto.