Dragon Ball Super: Super Hero, Gohan e Piccolo trasformati nel nuovo poster gigante

Al botteghino in Giappone è andato abbastanza bene, ma intanto la vena di Dragon Ball Super: Super Hero in patria si sta esaurendo. Ciò non toglie che però il film è molto chiacchierato per vari motivi e per questo Toei Animation sta continuando nella sua campagna promozionale, in attesa di vederlo in altri mercati, tra cui quello italiano.

In un panel dedicato a Super Dragon Ball Heroes, il progetto non canonico dedicato alla serie, è apparso anche un cartellone gigante dedicato ai due protagonisti di Dragon Ball Super: Super Hero. Con questa nuova grafica, è possibile apprezzare meglio le nuove trasformazioni di Gohan e Piccolo. In alto abbiamo Son Gohan nello stato denominato Beast: come si vede chiaramente da questa immagine, i suoi capelli diventano molto lunghi, molto di più di quelli del Super Saiyan 2 da ragazzo, quando sconfisse Cell, per poi assumere una colorazione argentea simile a quella dell'Ultra Istinto.

Per quanto riguarda Piccolo invece, la trasformazione è stata confermata con il nome di Orange Piccolo, colorazione che il namekkiano mostra in questo stato. Oltre a questo netto colore nel cambio di pelle, Piccolo diventa molto più massiccio, le sue antenne sono più dritte sulla fronte e poi alcuni tratti del volto sono molto più squadrati.

Sapevate che Gohan Beast doveva avere un altro nome inizialmente?