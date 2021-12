Dragon Ball Super: Super Hero, Gohan si prepara alla battaglia della vita

Quando si parla di combattenti di Dragon Ball, si pensa subito a Goku o Vegeta come migliori guerrieri in circolazione. Anche Broly è in cima alla lista dei fan, ma quando si considera il puro potenziale, forse è meglio prendere inconsiderazione anche Gohan. Soprattutto quando uscirà Dragon Ball Super: Super Hero.

Dragon Ball Z aveva reso chiaro che il figlio di Goku era una vera e propria bestia sul campo di battaglia, ma quest'ultimo ha deciso di scambiare una vita all'insegna del combattimento per una carriera accademica.

Tuttavia, grazie a un nuovo poster di Dragon Ball Super: Super Hero, i fan pensano che Gohan stia per far cambiare la sua reputazione. Il nuovo poster proviene dal sito ufficiale di Dragon Ball, se volete vederlo con i vostri occhi.

Proprio ieri sera, il franchise di Dragon Ball ha fatto un regalo ai fan mostrando il nuovo poster del film. Un piccolo trafiletto ha accompagnato il post, ed è stato lì che i fan hanno appreso di più sul ruolo di Gohan:

"Con i loro mantelli svolazzanti, Gamma 1 e Gamma 2 possono essere visti in un paio di pose fantastiche! Inoltre, ci sono alcuni nuovi personaggi originali di cui dovremo aspettare e scoprire di più, per quanto possa essere difficile! Indossando la sua uniforme, al centro della scena c'è Gohan, che sembra prepararsi per la battaglia della vita insieme a Piccolo, Goku, Vegeta e Pan!".

Come potete leggere, il trafiletto mantiene le cose vaghe, ma si assicura di menzionare proprio Gohan. Questo è piuttosto importante, dato che i fan non erano nemmeno sicuri che l'eroe si sarebbe fatto vedere fino a quando questo poster non è stato pubblicato.

Sembra che Gohan avrà un ruolo importante, visto la sua presenza nel poster, e sua figlia Pan si unirà a lui. Naturalmente, non si sa contro chi Gohan combatterà, ma sembra che sia l'esercito del Red Ribbon a manovrare i fili delle vicende.

I fan sono eccitati di vedere come questa nuova minaccia motiverà Gohan soprattutto perché in Dragon Ball Super non lo abbiamo visto così spesso. Rispetto al suo apice, Gohan si è decisamente ammorbidito negli ultimi anni, ma questo film potrebbe cambiare tutto questo. E se questo fosse il caso, i fan di Dragon Ball ne sarebbero entusiasti.

Cosa ne pensate di quest'ultimo trafiletto sul ruolo di Gohan in Dragon Ball Super: Super Hero? Pensate che questo film renderà giustizia a Gohan? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potrebbero arrivare nuove informazioni su Dragon Ball Super: Super Hero al Jump Festa 2022.