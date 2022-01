Dragon Ball Super: Super Hero, Gohan torna alle vette della saga di Cell?

Dragon Ball Super sembra stia preparando il palcoscenico per il ritorno in grande di Gohan che potrebbe toccare le vette raggiunte durante la Saga di Cell con il prossimo film Dragon Ball Super: Super Hero.

Il nuovo film è il primo nuovo progetto anime di Dragon Ball Super in quattro lunghi anni, e sarà eccitante da vedere non solo per questo, ma soprattutto per il fatto che Gohan e Piccolo sono stati presentati come i principali protagonisti di Dragon Ball Super: Super Hero. Da quando la saga di Majin Bu sembra aver fatto abbassare la cresta a Gohan, il combattente non è più stato lo stesso. Ma questo potrebbe cambiare molto presto con il nuovo film.

Non è un segreto che Gohan ha iniziato a prendere un posto in secondo piano per quanto riguarda l'azione nella saga di Majin Bu, e ha avuto un crollo addirittura maggiore durante gli eventi dell'anime di Dragon Ball Super.

Ma con i recenti eventi nel manga, e con il nuovo film che annuncia il ritorno non solo delle abilità Super Saiyan 2 di Gohan, ma anche del suo stato di Gohan Supremo, Dragon Ball Super: Super Hero sembra puntare tutto sul riportare Gohan alle sue radici e ai picchi che ha toccato con la Saga di Cell dove era al suo massimo di tutta la serie. Questo emerge soprattutto nei nuovi artwork del merchandise per il film, come notato da @SLOplays su Twitter. Potete vedere il post in calce alla notizia.

I fan di Gohan hanno chiesto che tornasse a combattere a tempo pieno da quando ha iniziato a prendere nuovamente un posto in secondo piano durante tutta la durata di Dragon Ball Super, e sono stati in parte accontentati con il suo ritorno per l'arco narrativo del Torneo del Potere.

Ma sembra che la sua dichiarazione di mantenere questo livello di potere nell'anime sia stata seguita negli anni successivi, dato che molto probabilmente sembra star allenando Pan con l'aiuto di Piccolo. E' probabile che anche lui si stia allenando dunque. A proposito, i doppiatori di Dragon Ball Super: Super Hero hanno pubblicato dei dialoghi ufficiali del film, tra cui proprio Gohan e Piccolo.

E' questo quello a cui possiamo pensare vedendo Gohan indossare ancora una volta il look di Piccolo e questo ritorno lo possiamo notare da diverse sue apparizioni nella campagna marketing del film, in particolare è degno di nota il ritorno del suo tipico stile di capelli in combattimento. Con i nuovi androidi che fanno la loro apparizione nel nuovo film, non è una coincidenza che Gohan stia tornando a essere quello che era nella saga originale degli androidi e di Cell.

Incrociamo le dita. Che quello di Dragon Ball Super: Super Hero si tratti di un cambiamento destinato a rimanere? Ma voi cosa ne pensate? Sperate che Gohan torni alle vette della saga di Cell? È ancora possibile per lui? Oltre al ritorno in grande di Gohan possiamo aspettarci un altro grande ritorno in Dragon Super: Super Hero grazie alle immagini promo. Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti.