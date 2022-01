Dragon Ball Super: Super Hero, Goku e Vegeta ci saranno? Arriva la risposta ufficiale

A dispetto di tutte le speculazioni, anche in Dragon Ball Super: Super Hero Goku e Vegeta parteciperanno al combattimento. Quando si pensava che i due protagonisti principali dell'opera fossero stati messi all'angolo, ecco che arriva la conferma ufficiale della loro presenza in del materiale promozionale.

Sin dal primissimo teaser del lungometraggio anime in uscita nell'aprile 2022, ci era stato lasciato intendere che per questa volta Goku e Vegeta sarebbero stati esclusi dal loro compito di protettori della Terra, e che sarebbero stati impegnati per tutto il tempo ad allenarsi con Whis e Broly sul pianeta di Beerus. Questo mito che si era diffuso tra la community, però, è stato recentemente smentito in del materiale promozionale.

Come potete vedere nel tweet in calce all'articolo, in cui viene tradotto in lingua inglese il suddetto materiale, viene confermato che Gohan e Piccolo avranno un ruolo centrale, ma anche che la piccola Pan parteciperà alla battaglia. Questo trio non sarà però solo, anche Goku ci sarà.

"Con la Terra in pericolo, anche Goku e Vegeta ingaggeranno un intenso scontro". Con queste parole, viene confermata la nuova battaglia dei due Saiyan, che dunque abbandoneranno gli allenamenti per aiutare i Guerrieri Z sul pianeta Terra. A questo punto sorge spontaneo domandarsi se i due verranno accompagnati anche da Broly, per la prima volta dalla parte dei buoni.



Vi lasciamo alle due pagine del materiale promozionale di Dragon Ball Super: Super Hero in questione, e a Gianluca Iacono impegnato nel doppiaggio di Dragon Ball Super: Super Hero.