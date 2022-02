Dragon Ball Super: Super Hero, Goku e Vegeta useranno l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego?

Nonostante le informazioni emerse in merito a Dragon Ball Super: Super Hero, nel complesso si sa poco o nulla di quello accadrà all'interno del film tantomeno sui personaggi che saranno realmente i protagonisti. Eppure, diversi fan non possono che domandarsi se vedremo o meno l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego sul grande schermo.

Dalle ultime indiscrezioni e dal poster aggiornato condiviso da TOEI Animation qualche giorno fa, appare certo che Goten e Trunks cresciuti avranno un ruolo nel film e che i due potrebbero ricevere più minutaggio attraverso la figura di Gotenks, la loro storica Fusion. Ma da quanto si evince, inoltre, pare che anche Cell potrebbe tornare in Dragon Ball Super: Super Hero, seppur questo resti attualmente solo una suggestione.

Più incerti, invece, sembrano i ruoli di Goku e Vegeta. Il film sarà ambientato dopo gli eventi della Saga del Sopravvissuto Granolah, quindi in un momento in cui entrambi hanno già appreso l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego, tuttavia non ci sono certezze se i due utilizzeranno o meno le potenti tecniche divine. Ma se i due Saiyan dovessero rivelarsi come i protagonisti della battaglia finale contro il nuovo villain, com'è lecito aspettarsi sulla scia della tradizione del franchise, allora è davvero possibile che Dragon Ball Super: Super Hero possa essere il palcoscenico ideale per la prima apparizione della nuova trasformazione di Vegeta sul fronte visivo.

Secondo voi, dunque, vedremo l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego nel film? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.