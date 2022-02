Dragon Ball Super: Super Hero, Goten e Trunks adulti debuttano nel nuovo poster promo

Come ora ovvio supporre, vista la crescita di Pan evidenziata dalle prime immagini ufficiali, anche l'età di altri due, attesi personaggi è avanzata. I leak secondo cui in Dragon Ball Super: Super Hero Goten e Trunks sarebbero divenuti adulti si è rivelato veritiero. Ecco il loro character design completamente rinnovato.

Nella notte italiana, in Giappone si è tenuto il Dragon Ball Games Battle Hour, una manifestazione speciale in cui si è svolto un panel dedicato alla prossima pellicola anime in uscita ad aprile. Qui, sono state svelate numerose, nuove informazioni, accompagnate dalla locandina ufficiale.

I merch apparsi nei giorni scorsi suggerivano la presenza di ben tre personaggi di Dragon Ball Super: Super Hero in attesa di essere presentati. Ebbene, ora i loro nomi sono conosciuti. Nel poster del lungometraggio in 3DCG, oltre ai protagonisti già noti, troviamo C-18, che si affianca dunque a suo marito Crilin, e Goten e Trunks.

Come volevasi dimostrare, i due avranno un ruolo nel film, molto probabilmente centrale. Quel che stupisce, è il loro character design, che li mostra in età adolescenziale/adulta. Dunque, i due non sono più dei bambini, e sono pronti al combattimento.

Dal poster, vediamo che ora Trunks ha i capelli color azzurro, come la sua versione futura, e non più viola. Il figlio di Vegeta e Bulma, indossa un outfit moderno, visto lo status sociale ricoperto dalla sua famiglia. Per quanto riguarda Goten, lui è ovviamente molto simile a suo padre Goku, e indossa una tuta tradizionale.

A loro, forse spetterà il compito di combattere il ritorno di uno storico villain in Dragon ball Super: Super Hero. Sebbene siano cresciuti, i due sono ancora dei pasticcioni. Osservando con attenzione l'immagine promozionale, vediamo un errore nella loro danza Fusion. Non è ancora tempo per il ritorno di Gotenks.