Dragon Ball Super: Super Hero, saranno Goten e Trunks gli eroi del film?

Sul palco del New York Comic-Con 2021 ha fatto finalmente il suo debutto ufficiale Dragon Ball Super: Super Hero, mostrato per la prima volta con un trailer ufficiale. Oltre alla clip, sono state svelate diverse informazioni, che hanno generato le prime teorie sullo svolgimento della pellicola.

Dalle informazioni emerse in precedenza, sappiamo che Dragon Ball Super: Super Hero si approccerà al pubblico in maniera totalmente differente a quanto fatto da Dragon Ball Super: Broly. Questo nuovo lungometraggio, infatti, abbandonerà il sentiero dei combattimenti epici visti con il Super Saiyan Leggendario e sarà più uno slice of life.

Come vediamo dal trailer ufficiale, Goku, e probabilmente anche Vegeta, saranno impegnati ad addestrarsi con Broly sul Pianeta di Beerus. Nel frattempo, sulla Terra il Fiocco Rosso tornerà a costituire una seria minaccia.

Chi difenderà l'umanità dall'attacco di Gamma 1 e Gamma 2, i nuovi protagonisti inediti? Questo compito, stando alle teorie della community, spetterà a Goten e Trunks. I figli di Goku e Vegeta, che saranno cresciuti rispetto alla loro ultima apparizione, probabilmente raggiungeranno il Super Saiyan Blue. Il sogno dei fan è quello di vederli fondersi in Gotenks Super Saiyan Blue.

Grandi protagonisti potrebbero essere anche Gohan e Pan, quest'ultima impegnata in allenamento con Piccolo.