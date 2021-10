Dragon Ball Super: Super Hero, i Guerrieri Z al NYCC! Goku e co. a grandezza naturale

La Grande Mela è stata invasa dai Guerrieri Z! I visitatori del New York Comic-Con 2021, infatti, hanno segnalato la presenza di Goku, Vegeta e gli altri grandi protagonisti dell'opera di Akira Toriyama! Anche loro sono in fermento per il trailer di Dragon Ball Super: Super Hero?

Nel corso di un panel dedicato, al Comic-Con 2021 di New York è stato mostrato il primo trailer ufficiale della nuova pellicola del franchise, in arrivo nel 2022 con una sorprendente grafica 3DCG. A quanto pare, questa notizia deve aver agitato Goku e gli altri, che di tutta risposta sono arrivati all'evento!

Come vedete dagli scatti condivisi dal Twitter ufficiale di TOEI Animation, infatti, il New York Comic-Con 2021 è stato adornato con delle bellissime statue a grandezza naturale. In scala 1:1, queste gigantesche figure ritraggono l'intro di Dragon Ball Z, in cui i Guerrieri Z sono in fila l'uno accanto all'altro.

Ma non solo, aggirandosi per l'evento, alcuni visitatori hanno fatto un incontro poco piacevole, Vegeta Oozaru. La forma scimmione del Principe dei Saiyan non si vedeva dai tempi della Saga dei Saiyan di Dragon Ball Z: che sia in qualche modo un suggerimento? Nel corso del lungometraggio, infatti, in qualche modo c'è la possibilità che Pan si trasformi accidentalmente in Oozaru.

Infine, al NYCC 2021 c'è posto anche per Dragon Ball Super! All'interno della fiera, infatti, è presente uno scenario che omaggia il combattimento tra Goku e Jiren. Dopo l'uscita del film, finalmente tornerà la serie anime?

Vi lasciamo a una teoria su Dragon Ball Super: Super Hero e vi ricordiamo che le prossime novità sulla pellicola arriveranno a dicembre!