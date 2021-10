Dragon Ball Super: Super Hero, un'illustrazione immagina lo scontro tra Gogeta e Gamma

Dragon Ball Super: Super Hero è il nome del nuovo film legato al capolavoro di Akira Toriyama che raggiungerà i grandi schermi di tutto il mondo durante il corso del 2022. Attualmente non abbiamo che poche informazioni a riguardo, tuttavia qualche utente ha già provato ad ipotizzare un eclatante combattimento.

TOEI Animation non si è ancora sbilanciata a riguardo e le povere informazioni in nostro possesso sono rintracciabili grazie al trailer di Dragon Ball Super: Super Hero rilasciato qualche settimana fa. Non sappiamo se il vero protagonista del film sarà Gohan o meno, tuttavia in rete i fan si stanno sbizzarrendo grazie ad illustrazioni dedicate.

Una di esse, in particolare, è firmata dall'autore mattia_marin che ha provato a ipotizzare chi saranno i due grandi protagonisti dello scontro principale, il tutto con l'ausilio dello stile di Naohiro Shintani. La sua rappresentazione grafica in questione, allegata in calce alla notizia, ritrae dunque Gamma 3 contro Gogeta in una trasformazione a metà strada tra l'Ultra Istinto e l'Ultra Ego. Un'idea piuttosto originale e che apre a interessanti spunti di riflessione in merito ai nuovi poteri dell'iconica Fusion qualora riuscisse ad utilizzare entrambe le tecniche divine di Goku e Vegeta.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.