Dragon Ball Super: Super Hero: un'immagine del film ridisegnata con lo stile di DBZ

Dragon Ball Super: Super Hero è stato un progetto sicuramente discusso, visto il comparto tecnico messo in campo da TOEI Animation che si è affidato massicciamente alla computer grafica, ma che è riuscito a conquistare il pubblico grazie ad una serie di idee ben azzeccate.

La scelta di design e narrativa più azzeccata è quella con protagonista Gohan Beast, la nuova forma del figlio di Goku che ha fatto impazzire il web. Finalmente, infatti, il Saiyan è tornato protagonista attraverso un epico scontro, al fianco di Piccolo, che ha messo nuovamente in luce tutto il suo potenziale.

La community non ha potuto fare a meno di celebrare questo evento attraverso una serie di speciali e straordinarie manifestazioni di creatività, come l'ultima di Lederle20 che potete ammirare in calce alla notizia. Il suo lavoro è stato molto apprezzato dai fan visto che reinterpreta proprio un'immagine tratta dal lungometraggio del figlio di Goku nella sua ultima forma con lo stile di 'Z'.

Ma a proposito di fan-art, che ne pensate di questa illustrazione di Gohan Beast con lo stile di Shintani, il character designer di DB Super: Broly?. E voi, invece, cosa ne pensate della creazione di Lederle20, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.