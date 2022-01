Dragon Ball Super: Super Hero, un'immagine promo svela il ritorno di un personaggio?

Dragon Ball Super: Super Hero avrà l'arduo compito di ereditare il clamoroso successo della precedente pellicola che, forte di un comparto tecnico straordinario, ha rivitalizzato alcuni celebri personaggi. Proprio uno di essi, inoltre, potrebbe fare il suo ritorno in occasione del film atteso ad aprile.

Dopo il nuovo design del drago Shenron sono emerse ulteriori novità da Dragon Ball Super: Super Hero, alcune delle quali attese col prossimo numero della rivista V-Jump, lo stesso magazine su cui è serializzato l'omonimo manga di Toyotaro e Akira Toriyama. Ad ogni modo, nelle scorse ore TOEI Animation ha svelato le nuove immagini promozionali del lungometraggio, le stesse che potete recuperare in calce alla notizia.

Come potete notare dalle immagini in questione, dunque, è lecito supporre che oltre a Goku e Vegeta nel film saranno presenti sia Gohan nella sua forma mistica che Broly, il protagonista della precedente pellicola. Ovviamente, queste non sono altro che visual promozionali, tuttavia difficilmente lo studio rilascerebbe informazioni di questo calibro senza rispettarle nel film.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi per conoscere tutte le novità in merito all'argomento. E voi, invece, cosa vi aspettate? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.