Dragon Ball Super: Super Hero, un altro importante personaggio si unisce al cast

Dragon Ball Super sta andando avanti con il suo prossimo progetto, e questo riporterà Goku sul grande schermo. Se non avete ancora sentito la notizia, i nostri combattenti Z faranno il grande ritorno anime nel 2022, e sembra che Gohan guiderà la carica in Dragon Ball Super: Super Hero.

Questo significa che tutti gli occhi sono puntati sul nuovo grande film. Potete vedere l'ultimo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero proprio qui. Di recente, un nuovo aggiornamento sul cast dei personaggi ha portato i fan a teorizzare cos'altro ci sarà in serbo per loro nel film.

Iil sito ufficiale di Dragon Ball Super ha aggiornato la lista del cast per il film del 2022 non molto tempo fa. È stato lì che i fan come DBSHype hanno trovato un nuovo nome segnato, e si è scoperto che il nome appartiene a Takeshi Kusao, la voce di Trunks e Future Trunks.

Come potete immaginare, questo aggiornamento è venuto fuori dal nulla, dato che Dragon Ball Super: Super Hero non ha mostrato alcun filmato di Trunks. Nessuna delle due versioni del combattente è apparsa in alcun materiale promozionale per il film, ma questo non significa niente. Dragon Ball Super non ha paura di sorprendere i fan, ma questo aggiornamento sul casting potrebbe aver attenuato la futura sorpresa per alcuni fan.

Ora, i fan stanno cercando di capire in che modo possa avvenire il ritorno di Trunks. Il personaggio è familiare ai fan, e l'ultimo film di Dragon Ball Super ha fatto visita al figlio di Vegeta in alcune scene. Ora, sembra che l'eroe apparirà ancora una volta, ma la domanda rimane se il suo ruolo sarà importante o meno. Sappiamo che Gohan avrà la sua giusta parte di riflettori insieme a Piccolo in Dragon Ball Super: Super Hero. E se Trunks si unisce al gioco, i fan vogliono capire se in qualche modo vedranno delle interazioni con Gohan, persona molto cara al Trunks del futuro.

Per ora, i fan dovranno aspettare e vedere come si svolgerà la parte di Kusao nel film. Dragon Ball Super: Super Hero dovrebbe debuttare in Giappone il prossimo aprile. Al momento, non è stata annunciata alcuna uscita né negli Stati Uniti né in Europa ma possiamo già azzardare qualche ipotesi per il lancio di Dragon Ball Super: Super Hero in Italia.

Cosa ne pensate di quest'ultimo aggiornamento sul casting? Come vedete Trunks nel nuovo film di Dragon Ball Super? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.