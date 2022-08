Dragon Ball Super: Super Hero, l'importanza della CGI secondo il doppiatore

Dragon Ball Super: Super Hero rappresenta una mossa piuttosto coraggiosa rispetto a quanto i fan sono ormai abituati a leggere nel manga. Il ritorno ad una minaccia limitata al pianeta Terra, con protagonisti che erano diventati personaggi secondari, e soprattutto la scelta di integrare la CGi lo hanno reso un progetto unico nel franchise.

Questa particolarità è stata notata anche dai doppiatori statunitensi, che da anni prestano le loro voci ai personaggi che abitano l’universo ideato da Akira Toriyama. In un’intervista Kyle Herbert, doppiatore americano di Gohan dal 1999, ha espresso il proprio punto di vista riguardo la decisione da parte della produzione del film di utilizzare un nuovo stile. L’unione tra animazione in 2D e computer grafica ha sorpreso Herbert, secondo il quale rappresenta il futuro dell’animazione.

“Penso sia parte dell’evoluzione naturale dell’animazione, sapete? Ci sono nuovi strumenti nelle mani degli animatori per far sembrare tutto artisticamente più interessante, sebbene rimanga legato al design originale”, così Herbert ha commentato il risultato finale della pellicola, prima di ribadire di essere comunque legato al vecchio stile: “questo tipo di arte dona ai personaggi più profondità. I computer possono sfornare arte ad un ritmo molto serrato. Sono un appassionato dell’arte old-school e delle animazioni fatte a mano. Ma in questo film, l’arte mozza il fiato”.

