Dragon Ball Super: Super Hero e l'importanza del legame tra Gohan e Piccolo

A diversi mesi dal debutto nei cinema giapponesi, Dragon Ball Super: Super Hero sta sbancando i box office americani. L'esordio statunitense sta portando a nuove rivelazioni e considerazioni da parte dello staff di produzione, come ad esempio un recente commento sul legame tra i due grandi protagonisti del film.

In attesa dell'imminente debutto di Dragon Ball Super: Super Hero nei cinema italiani, il film anime continua a far parlare di se grazie all'uscita americana. In un'intervista rilasciata al portale comicbook.com, Kyle Herbert, voce anglofona di Gohan, ha colto l'occasione per parlare del legame tra i protagonisti principali della pellicola.

A suo modo di vedere, Gohan e Piccolo sono due ingredienti della stessa ricetta, non ci può essere l'uno senza l'altro. Per Gohan, Piccolo è la figura paterna per eccellenza, una presenza sicura che per diverse ragioni Goku non è mai stato in grado di essere.

A tal riguardo si è espresso anche Chris Sabat, interprete di Piccolo. Il doppiatore ha rivelato di essere stato avvicinato da diversi fan che gli hanno rivelato di amare il legame tra Piccolo e Gohan perché gli ricordava il modo in cui gli zii o altre figure familiari si prendevano cura di loro.

Secondo Sabat, Goku è cresciuto in un mondo dedicato esclusivamente dedicato al combattimento e non ha mai potuto dare a Gohan quel che Piccolo invece è riuscito. La differenza tra Goku e Piccolo è che il primo non ha mai avuto una figura paterna di riferimento, a esclusione di suo nonno, mentre il secondo viene da una razza in cui tutti sembrano nutrirsi l'uno con l'altro. E voi, cosa ne pensate di Goku come genitore e del rapporto in simbiosi tra il Namecciano e il Saiyan Mezzosangue?