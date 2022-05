Dragon Ball Super: Super Hero, nuovi indizi confermano il possibile ritorno di Cell

All'uscita giapponese di Dragon Ball Super: Super Hero manca ancora un mese, ma la community non sta più nella pelle per scoprire cosa accadrà durante il film. A dominare la scena, come ormai noto da tempo, sarà Gohan. Il primogenito di Goku dovrà combattere contro un suo vecchio nemico? Un indizio, sembra confermarlo.

Per via del ritardo causato dall'attacco hacker a TOEI Animation, il materiale promozionale di Dragon Ball Super: Super Hero si spreca. In particolare, sono anche i videogiochi del franchise ad accrescere l'hype per la pellicola.

Dopo gli artwork di Gamma 1 e Gamma 2 da Dragon Ball Legends, è Dragon Ball Heroes, videogioco arcade a cui si ispira l'omonimo anime promozionale, a promuovere il lungometraggio in 3DCG. Tuttavia, questa collaborazione tra i due prodotti pare confermare una delle teorie dei fan. Cell, sarà nel roster di Super Hero?

Il ruolo degli antagonisti è affidato a Gamma 1 e Gamma 2, ma questi sembrano essere solamente due pedine nelle mani del Red Ribbon per creare un qualcosa di più grande. Stando alle ipotesi dei fan, in realtà il Dr. Hedo vuole ridare vita a una versione ancora più potente dell'Essere Perfetto.

Gli indizi sul ritorno di Cell sono numerosi, ultimo dei quali la collaborazione tra Dragon Ball Super: Super Hero e Dragon Ball Heroes. Il videogioco prevede un evento limitato in cui gli utenti che si collegano potranno ritirare un premio speciale. Tra questi, come emerso in rete, pare essercene uno dedicato a Perfect Cell. E voi, gradireste un suo ritorno in battaglia? L'androide, avrebbe finalmente modo per vendicarsi di Gohan.