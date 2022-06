Dragon Ball Super: Super Hero, ecco l'ispirazione per quel personaggio del film

Ieri ha fatto il suo esordio nei cinema giapponesi Dragon Ball Super: Super Hero, nuova pellicola del franchise di Akira Toriyama. Il film ha visto utilizzare per la prima volta un nuovo stile di animazione da parte di TOEI Animation, che inizialmente era stato aspramente criticato dai fan.

Il lancio di Dragon Ball Super: Super Hero è stato clamoroso, e ha superato anche i numeri di Dragon Ball Super: Broly. L'attesa che si era creata intorno al film sembra poi essere stata ampiamente ripagata, viste le reazioni dei fan e le immagini trapelate in rete.

Dai primi spoiler di Dragon Ball Super: Super Hero abbiamo infatti potuto vedere la nuovissima forma di Gohan, molto diversa da qualsiasi altra trasformazione dei Saiyan vista finora. I capelli del figlio di Goku si sono allungati e tinti di bianco, mentre i suoi occhi sono diventati rossi.

Un utente di Twitter, tale @daikosaiyajin, ha condiviso un bozzetto iniziale del Super Saiyan 3 disegnato da Akira Toriyama ai tempi di Dragon Ball Z. Con un paio di ritocchi all'immagine, @daikosaiyajin ha fatto notare come questo bozzetto assomigli molto alla nuova forma di Gohan, che potrebbe aver preso ispirazione proprio dalla trasformazione di Goku più amata dai fan.

Oltre a Gohan, in Dragon Ball Super: Super Hero anche Piccolo ha ricevuto una nuova forma. Ma non è finita qui: Cell è tornato nel lungometraggio, dando molto filo da torcere ai Guerrieri Z con i suoi nuovi poteri. Con tutte queste novità, non vediamo l'ora di vedere Super Hero al cinema grazie a Crunchyroll, che porterà la pellicola in Italia con tanto di doppiaggio.