Dragon Ball Super: Super Hero, al Jump Festa mancherà la voce di Goku

Jump Festa è uno dei più grandi eventi che si svolgono su base annuale all'interno del mondo degli anime, con la convention che quest'anno è diventata sia digitale che in presenza per aiutare a diffondere le ultime informazioni su Dragon Ball Super: Super Hero e altri fra i più grandi franchise pubblicati all'interno di Weekly Shonen Jump.

Con personaggi del calibro di Boruto: Naruto Next Generations, Spy x Family, My Hero Academia, Chainsaw Man, e molti altri che hanno ottenuto panel propri per mostrare i progetti a venire, il panel di Dragon Ball Super: Super Hero ha purtroppo fatto un cambiamento che ha preoccupato alcuni fan a proposito della voce di Goku.

Recentemente, è stato annunciato che Masako Nozawa, l'ottantacinquenne doppiatrice di Dragon Ball Super che ha dato voce a Goku fin dagli anni '80, non potrà partecipare all'evento di persona, ma apparirà virtualmente per condividere nuovi dettagli sul prossimo film del franchise shonen.

Il 19 dicembre il panel non sarà solo un'immersione in Dragon Ball Super: Super Hero, ma molto probabilmente rivelerà anche nuovi elementi di interesse per quanto riguarda l'attuale storyline che si svolge tra le pagine di Dragon Ball Super, l'arco narrativo dedicato a Granolah il Superstite.

Twitter Outlet DBS Chronicles ha condiviso la sfortunata notizia che Masako Nozawa non sarà in grado di partecipare all'evento invernale di persona, anche se farà sentire la sua presenza. Trovate il tweet in calce alla notizia.

Sappiamo che Dragon Ball Super: Super Hero arriverà nei cinema l'anno prossimo, ma non abbiamo ancora una data di uscita specifica. Oltre a questo fatto, Dragon Ball Super non ha ancora fatto menzione di quando la serie anime potrebbe tornare, dopo la sua pausa nel 2017 alla conclusione del Tournament of Power Arc.

Con l'arco narrativo di Moro e l'arco narrativo di Granolah ancora da adattare al piccolo schermo, c'è molto materiale in cui la serie televisiva potrà immergersi quando deciderà di fare ritorno. Quali informazioni pensate che saranno rivelate al prossimo panel del Jump Festa per Dragon Ball Super: Super Hero? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto.