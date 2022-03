Dragon Ball Super: Super Hero, una keyart mostra tutti i personaggi coinvolti nel film

Video, immagini, merchandising: sta arrivando una pioggia di informazioni e rivelazioni su Dragon Ball Super: Super Hero. Dal ritorno di Goten e Trunks adolescenti fino a Gohan che veste finalmente i panni di eroe della situazione, ci sono tanti personaggi che marcheranno la presenza nel prossimo lungometraggio della saga.

In attesa di sapere se anche C-21 farà parte di Dragon Ball Super: Super Hero come vorrebbero alcune teorie nate nei giorni scorsi in seguito all'ultimo trailer, è stata pubblicata una nuova immagine ufficiale dove vengono riassunti tutti i personaggi presentati finora con il loro nuovo stile.

L'immagine è stata condivisa da DBSChronicles che da tempo sta tenendo informati i fan sugli ultimi aggiornamenti della saga. Questa illustrazione parte da Broly, posto sull'estrema sinistra, e finisce con Carmine, il braccio destro di Magenta posto sull'estrema destra. Nel mezzo, tutti gli eroi che ormai ben conosciamo così come le new entry di Dragon Ball Super: Super Hero. Come si può notare, è confermata la presenza di personaggi come Cheelai, Yajirobei e Dende, anche se il loro minutaggio sarà probabilmente marginale.

Questa è quindi l'illustrazione quasi definitiva, in attesa di scoprire il misterioso avversario che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai protagonisti nel finale della pellicola.