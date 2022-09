Dragon Ball Super: Super Hero, la lotta al Fiocco Rosso ha inizio nel nuovo trailer

La nuova pellicola del franchise ideato da Akira Toriyama quasi 40 anni fa, Dragon Ball Super: Super Hero sta sorprendendo milioni di spettatori in tutto il mondo, e a poco meno di tre settimane dall’arrivo in Italia del film, è stato pubblicato un nuovo trailer dove a dominare sono la spettacolarità dei numerosi combattimenti che vedremo.

In un minuto il video promozionale, riportato in cima alla notizia, presenta rapidamente l’incipit della storia: l’Armata del Fiocco Rosso è tornata operativa. Ora, grazie all’ingegno del Dr. Hedo, nipote del Dr. Gelo conosciuto durante la saga degli Androidi di Dragon Ball Z, può contare tra le sue fila due androidi molto speciali, costruiti per apparire come dei supereroi: Gamma 1 e Gamma 2.

Intenzionato a perseguire gli obiettivi del Fiocco Rosso originario, distrutto da Goku anni prima, il leader dell’organizzazione, Magenta, sfrutta i due androidi. In una rapida sequenza Gamma 2 raggiunge Piccolo attaccandolo. Subito dopo viene mostrata l’entrata in scena di Gohan, che scatena la sua potenza contro gli uomini del Red Ribbon, trasformandosi in Super Saiyan 2. Diteci cosa ne pensate di questo nuovo trailer nei commenti.

Per finire ricordiamo che Dragon Ball Super: Super Hero ha raggiunto un nuovo record per il franchise su Rotten Tomatoes, e vi lasciamo alla key art del film che ritrae Gohan e Piccolo.