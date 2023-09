Dragon Ball Super: Super Hero, manga Vs. film: il cambiamento che sminuisce Pan

Il manga di Dragon Ball Super è impegnato con l'adattamento di Super Hero, lungometraggio uscito nei cinema nel 2022 che si sta rivelando fondamentale per i futuri sviluppi della trama. Toyotaro ha tuttavia commesso un grave errore con il capitolo 97 di Dragon Ball Super. L'autore ha infatti rovinato una delle scene più significative per Pan.

L'adattamento di Super Hero non è fedele al 100%, come già visto nelle differenza tra manga e film in Dragon Ball Super 96. Un cambiamento apportato nel capitolo 97 dell'opera, tuttavia, rovina completamente una scena importante e sminuisce un personaggio che in questo arco narrativo veste il ruolo di protagonista.

Le differenze tra manga e film in Dragon Ball Super 97 sono sottilissime, ma importanti per la piccola Pan. All'inizio di questa saga la vediamo desiderosa di apprendere le arti marziali, proprio come suo nonno e suo padre. Pan si allena sotto la guida di Piccolo, dimostrandosi già molto abile nel corpo a corpo. Tuttavia, ancora non è capace di volare.

Nella versione cinematografica di Dragon Ball Super: Super Hero, quando Cell Max trabocca dalla rabbia cominciando a sparare raggi energetici, vediamo Pan fuggire dai colpi avversari imparando finalmente a volare. In Dragon Ball Super 97, invece, nella medesima scena Pan viene salvata da Crilin e non apprende il Bukujutsu.

Quella apportata da Toyotaro è una modifica leggerissima, ma che va a sminuire Pan. La situazione di crisi sarebbe stata perfetta per consentirle di apprendere l'arte del volo, ma Toyotaro ha invece preferito concedere spazio a un Crilin che in quell'esatto istante è semplicemente superfluo. Con quest'occasione d'oro ormai sprecata, è improbabile che con l'uscita di Dragon Ball Super 98 Pan possa imparare a volare.