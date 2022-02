Dragon Ball Super: Super Hero, ecco il merchandise del nuovo film

Dragon Ball Super: Super Hero esordirà quest'anno nei cinema giapponesi, e porterà una ventata d'aria fresca al franchise di Akira Toriyama. Nonostante le nuovissime animazioni di TOEI Animation fatichino ancora a colpire i fan, l'ultimo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero ha aumentato a dismisura l'hype verso la pellicola.

La conferma di Gohan come protagonista ha scaldato il cuore dei fan, che non si aspettavano un ritorno del genere per il figlio di Goku. In Dragon Ball Super: Super Hero farà poi il suo ritorno l'Esercito del Fiocco Rosso, che aveva visto come suo ultimo esponente il Dottor Gelo nella saga di Cell.

Il merchandise di Dragon Ball Super: Super Hero, che possiamo vedere nel tweet di @DbsHype, ci mostra quelli che con ogni probabilità saranno i protagonisti primari del film: Gohan, Piccolo e Pan. Tra gli oggetti mostrati, troviamo astucci, borse della spesa e zainetti con in primo piano sempre Gohan e Piccolo, oltre a una Pan molto ricorrente. Ovviamente, sugli oggetti troviamo anche Goku, Vegeta, il Drago Shenron e diversi esponenti dell'Esercito del Fiocco Rosso.

Secondo un leaker, in Dragon Ball Super: Super Hero ci saranno anche Goten e Trunks adulti, ma sembra ancora troppo presto per dirlo. In attesa di una conferma ufficiale, ci accontentiamo di poter vedere Pan nel merchandise, che sembra garantirle un ruolo importante nel film.