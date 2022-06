Dragon Ball Super: Super Hero, la missione di Piccolo nel quarto PV nasconde un easter egg

Il conto alla rovescia si fa sempre più serrato, al debutto di Dragon Ball Super: Super Hero nei cinema giapponesi manca meno di una settimana. L'hype nei confronti della pellicola è altissimo e questo non può far altro che crescere in seguito alla condivisione dei recenti teaser, ultimo dei quali incentrato su Piccolo.

Il prossimo, imminente lungometraggio anime del franchise pare avere molto in serbo per il Namecciano. In un recente spot TV di Dragon Ball Super: Super Hero Piccolo era alle prese con uno smartphone, mentre in quello condiviso nelle ultime ore veste i panni dell'agente segreto 007.

Nel corso della pellicola, il Guerriero Z sarà impegnato con una missione di spionaggio. Lasciata la sua iconica tuta da combattimento, indosserà l'uniforme del Red Ribbon per infiltrarsi nella base operativa dell'organizzazione criminale. Confuso tra gli uomini del Fiocco Rosso, Piccolo scoprirà quale mistero si cela nel QG nemico. Il Dottor Hedo, Magenta e Carmine nascondono una speciale struttura di contenimento in cui pare essere celato un mostruoso, nuovo avversario.

Nel terzo teaser di Dragon Ball Super: Super Hero Piccolo sfida Gohan, ma in questo altro promozionale si nasconde un nostalgico easter egg. L'uniforme del Red Ribbon che Piccolo sottrae per infiltrarsi nella base operativa è quella numero 94. Nel capitolo 94 del manga di Dragon Ball, Goku invade il Quartier Generale del Fiocco Rosso. E voi, avevate notato questa citazione all'opera originale di Akira Toriyama?