Dragon Ball Super: Super Hero, le novel contengono immagini inedite dei nuovi personaggi

Il lancio di Dragon Ball Super: Super Hero in Giappone è stato da urlo: il film ha addirittura superato i numeri di Dragon Ball Super: Broly. La pellicola è stata utilizzata come "cavia" per delle innovative animazione di TOEI Animation, che inizialmente furono aspramente criticate dai fan.

Con il senno di poi, però, sembra che i fan abbiano accettato l'esperimento della casa produttrice, visti gli incassi del film al botteghino. Dragon Ball Super: Super Hero ha fatto tornare sotto i riflettori Gohan e Piccolo, protagonisti assoluti, e l'Esercito del Fiocco Rosso, che è tornato come villain nel franchise dopo moltissimo tempo.

In concomitanza al film, in Giappone hanno fatto il loro esordio anche delle novel a esso dedicate, in cui sono contenute delle immagini inedite dei nuovi personaggi. Come possiamo vedere dal tweet di @DbsHype1, nelle novel sono presenti delle illustrazioni in bianco e nero della nuova trasformazione di Gohan mentre combatte con Giant Cell, forma finale dell'androide. In un'altra, possiamo vedere lo scontro tra Cell e Piccolo, mentre nell'ultima il cranio dell'androide che viene distrutto dal Makankosappo di Gohan.

I primi spoiler di Dragon Ball Super: Super Hero avevano già mostrato i nuovi personaggi, protagonisti dei momenti clou del film. Il ritorno di Cell, già teorizzato prima del rilascio della pellicola, ha fatto felici molti fan, che dopo aver rivisto Freezer in Dragon Ball Super attendevano solo il momento giusto per la vendetta dell'androide su Gohan.