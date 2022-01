Dragon Ball Super: Super Hero, altre novità sul film nella rivista V Jump

Il 22 aprile 2022 uscirà nei cinema giapponesi il nuovo lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero. Il film è stato prodotto dalla TOEI Animation con delle innovative tecniche di animazione, che abbiamo potuto apprezzare nel trailer di Dragon Ball Super: Super Hero. Una scelta coraggiosa e che ha lasciato stupiti molti fan.

D'altronde, lo studio giapponese avrebbe potuto continuare con le animazioni utilizzate nell'anime di Dragon Ball Super. I fan sono comunque soddisfatti, visto il ritorno di Gohan al ruolo di protagonista e dei nemici dell'Esercito del Fiocco Rosso. Qualche settimana fa avevamo parlato di un grosso aggiornamento di Dragon Ball Super: Super Hero in arrivo su V Jump, che è finalmente arrivato.

Come possiamo vedere nel tweet di @DBSChronicles, Tra le pagine di V Jump speciale marzo 2022 troviamo un inserto dedicato a Dragon Ball Super: Super Hero. In primo piano nella pagina vediamo Gohan e Piccolo, e in dimensioni più ridotte i membri dell'Esercito del Fiocco Rosso Magenta, Carmine e il Dr. Hedo. La scritta più evidente dell'inserto è sicuramente quella a destra, che recita "La Battaglia Finale di Gohan!!!".

Inoltre, nella pagina ci sono alcuni frame del film con scritte accanto delle curiosità. In fondo a sinistra troviamo infine un commento di Akira Toriyama, che ci parla del nuovo film del suo franchise: "Per quanto riguarda il titolo del film Dragon Ball Super: Super Hero, so che il "Super" può sembrare ripetitivo, ma dovreste comunque trovare il film molto divertente! Ho scritto la storia, i dialoghi e disegnato alcuni personaggi, ma cosa più importante vi garantisco che le animazioni sono incredibili. Ho visto solo poche immagini, ma mi hanno davvero stupito. Sto attendendo il film con la stessa eccitazione dei fan!"

Il maestro conferma quindi la bontà delle animazioni, molto criticate inizialmente. Non ci resta che attendere il 22 aprile per giudicare il lavoro di TOEI Animation con Dragon Ball Super: Super Hero.