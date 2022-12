Dragon Ball Super: Super Hero, le nuove forme di Gohan e Piccolo nei design di Kubota

A fine settembre 2022 Dragon Ball Super è tornato nei cinema italiani con Dragon Ball Super: Super Hero, lungometraggio anime che per la prima volta abbandona i disegni classici per adottare una più moderna computer grafica e che mette da parte Goku e Vegeta per puntare i riflettori su Gohan e Piccolo.

Arrivato nei box office giapponesi ad agosto di quest'anno, Dragon Ball Super: Super Hero è da quest'oggi disponibile in versione home video 4K Ultra HD Blu Ray, Blu Ray e DVD nei negozi del Sol Levante. Per commemorare l'occasione sono stati rilasciati dei character design fino ad ora inediti.

Nelle immagini in calce all'articolo possiamo ammirare Gohan e Piccolo nelle loro nuove e potentissime forme acquisite nel corso della pellicola. Realizzati dall'artista Chikashi Kubota, i character design mostrano un lato inedito di Gohan Beast e Orange Piccolo. In particolare possiamo notare come in questi artwork in 2D i capelli argentati di Gohan appaiano meno lunghi e meglio definiti.

L'immagine che ritrae la forma definitiva di Piccolo è invece accompagnato dal messaggio di Akira Toriyama in cui svela il suo personaggio preferito di Dragon Ball. Il prescelto del leggendario sensei è proprio il Namecciano, che per la prima volta ottiene una trasformazione. Dal momento che non ha capelli, Toriyama ha pensato di renderlo più robusto, ma ciò non sarebbe bastato. Ha dunque anche optato per un cambio di colore. Vi ricordiamo che il prossimo arco narrativo del manga di Dragon Ball Super prenderà luogo prima degli eventi del film Super Hero.