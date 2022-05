Dragon Ball Super: Super Hero, ecco nuove immagini svelate da una rivista giapponese

Quest'estate i Saiyan torneranno per combattere contro l'Esercito del Fiocco Rosso nel nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero. Prodotto da TOEI Animation, Super Hero promette di essere un film rivoluzionario nel mondo dell'animazione, grazie a delle nuove tecniche che abbiamo potuto ammirare nel trailer di Dragon Ball Super: Super Hero.

Il film vedrà anche il ritorno di Broly, il Super Saiyan Leggendario. Egli dovrebbe apparire in Dragon Ball Super: Super Hero durante un allenamento con Goku e Vegeta nel pianeta di Beerus e Whis, ma non è ancora chiaro se abbia un ruolo di rilievo nel lungometraggio.

Di recente, alcune immagini promo avevano poi mostrato la fusion tra Goten e Trunks in Dragon Ball Super: Super Hero, confermando la presenza di Gotenks nel film. Attraverso le pagine della rivista giapponese Saikyo Jump sono state rivelate altre immagini dei personaggi di Dragon Ball Super Super Hero, come Gohan, la nuova forma di Piccolo e Pan.

Come possiamo vedere nel tweet di @DbsHype, dietro Pan nelle immagini possiamo vedere anche Goten e Trunks, e insieme a loro Broly in tenuta da combattimento. In un'altra pagina di Saikyo Jump troviamo poi i villain, ovvero Gamma 1, Gamma 2 e altri personaggi dell'Esercito del Fiocco Rosso.

Dragon Ball Super: Super Hero esordirà nei cinema giapponesi l'11 giugno 2022, e siamo sicuri che sarà un successo al botteghino. E voi, siete curiosi di vedere la nuova avventura di Goku e i suoi compagni?