Dragon Ball Super: Super Hero al NYCC, cosa dovremmo aspettarci?

Gli occhi degli appassionati sono puntati sul New York Comic Con, grande palcoscenico in cui si terrà un panel dedicato a Dragon Ball Super: Super Hero, la pellicola in 3DCG in uscita nel 2022. Ma cosa dovremmo aspettarci da questo evento? L'intera community prega per un primo trailer!

L'ora X sta per giungere. Giovedì 7 ottobre 2021, durante il NYCC 2021, si terrà il panel di Dragon Ball Super: Super Hero. Sul palcoscenico più atteso dell'anno, molto probabilmente verranno diffuse numerose, nuove informazioni sulla prossima pellicola del franchise, che stando ai primi dettagli emersi sarà uno slice of life incentrato su personaggi come Pan, Crilin e Piccolo.

Durante l'evento, esattamente come accaduto al Comic-Con 2021 di San Diego, TOEI Animation metterà in mostra il film. La speranza della community è che venga presentato un primo trailer. D'altronde, è ormai passato diverso tempo dall'annuncio ufficiale e dalle prime immagini accompagnate dal teaser in computer grafica.

Lo studio giapponese potrebbe tuttavia decidere di mantenere ancora il segreto sul film, limitandosi a parlare della trama o a mostrare qualche altra immagine teaser, o poster promozionale. Secondo voi, cosa succederà al New York Comic Con? Vi lasciamo all'annuncio e al promemoria della rivista V-Jump su Dragon Ball Super: Super Hero.