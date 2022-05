Dragon Ball Super: Super Hero, oggi è il Goku Day: novità in arrivo sul film?

Buon Goku Day a tutti i fan di Dragon Ball! Oggi, 9 maggio, è il giorno dedicato a Kakarot, Saiyan caduto sulla terra da bambino che ha salvato il pianeta da svariate minacce. Questo perché le due sillabe che compongono il suo nome, ovvero Go e Ku, in giapponese sono omofone rispettivamente del numero 5 e del numero 9.

A celebrare su Twitter il Goku Day ci ha pensato l'account ufficiale di TOEI Animation, studio che sappiamo essere al lavoro sul nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero. Il 9 maggio è inoltre anche il Piccolo Day, celebrato dall'editor Shueisha che ha realizzato il suo iconico mantello come omaggio al personaggio.

Il fatto che oggi sia un giorno dedicato a diversi personaggi importanti dell'universo di Dragon Ball ha messo una pulce nell'orecchio di molti fan: arriveranno annunci relativi a Dragon Ball Super: Super Hero? In un tweet di risposta a quello di TOEI Animation, @DBSChronicles pensa che il Goku Day possa essere un ottimo giorno per annunciare la data d'uscita di Dragon Ball Super: Super Hero in inglese. Dubitiamo che un annuncio del genere sia possibile, visto che il lungometraggio esordirà in Giappone il prossimo 11 giugno, e per il doppiaggio inglese bisognerà attendere sicuramente almeno un mese.

Fino alla fine di oggi, 9 maggio, potrebbe comunque arrivare qualche novità su Super Hero, anche se sembra ormai poco probabile. In attesa di Dragon Ball Super: Super Hero un fan ha realizzato un trailer, sorprendentemente ben fatto, che vi invitiamo a guardare.