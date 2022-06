Dragon Ball Super: Super Hero, l'opinione di Murata di One-Punch Man

Dragon Ball Super: Super Hero è stata una delle novità più attese nel panorama dell’animazione, e mentre i fan già discutono sulle novità e i richiami al passato presenti nel film, Yusuke Murata, uno degli artisti più apprezzati degli ultimi anni, ha voluto condividere i propri pensieri dopo la visione del film.

Conosciuto principalmente per i suoi preziosi contributi ad opere come Eyeshield 21 e One-Punch Man, Murata ha saputo conquistare moltissimi lettori nel corso degli anni, evolvendo e migliorando costantemente il suo stile. Come molti appassionati dell’universo ideato da Akira Toriyama, che ha avuto un ruolo importante anche nella produzione del film, Murata si è recato al cinema, per poi elogiare il lavoro fatto dal direttore dell’animazione Chikashi Kobuta, che ha lavorato anche alla trasposizione animata di One-Punch Man.

“È l’uomo perfetto per questo tipo di lavoro quando c’è da animare concentrati di potenza come Goku o Saitama!”, con queste parole Murata ha rapidamente commentato la spettacolarità con cui sono stati rappresentati i combattimenti nel film. Ovviamente il riferimento a Goku era dovuto al suo ruolo di protagonista, in quanto in Dragon Ball Super: Super Hero a ricoprire tale posizione è suo figlio Gohan e il suo amico e mentore Piccolo.

Infine vi lasciamo al nome della nuova forma di Gohan, e alle idee di Toriyama sul prossimo film.