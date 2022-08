Dragon Ball Super: Super Hero, ecco l'opinione di Toyotaro sul film

Sono passati quasi due mesi dall'esordio nei cinema giapponesi di Dragon Ball Super: Super Hero, ma il lungometraggio continua a far parlare di sé. Questa volta a dire la sua è stato Toyotaro, che sta accompagnando, con le sue illustrazioni, il maestro Akira Toriyama nella scrittura del manga di Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super: Super Hero, alla cui produzione ha preso parte anche il figlio di Toriyama, non ha fatto registrare numeri da capogiro al box office giapponese. Nonostante ciò, Crunchyroll ha già annunciato la distribuzione del film anche in Italia, dove arriverà nei prossimi mesi.

Le critiche a Super Hero sono state mosse soprattutto per le nuove animazioni di TOEI Animation, che non hanno fatto esattamente breccia nel cuore dei fan. Del loro stesso avviso non è Toyotaro, che ha invece apprezzato molto Dragon Ball Super: Super Hero. L'illustratore in una recente intervisa al sito web ufficiale di Dragon Ball, ha espresso il suo parere sul nuovo lungometraggio del franchise: "Dall'inizio alla fine, ho adorato ogni scena. Lo staff di TOEI Animation ha fatto un lavoro incredibile. La direzione e lo staff si sono coordinati perfettamente e hanno capito lo stile di Akira Toriyama. Inutile dire che la scena finale è quella che ho apprezzato di più. Lo staff ha costruito tutto in maniera eccellente per arrivare al gran finale."

Parole al miele per TOEI Animation, quindi, da parte di Toyotaro. Il mangaka fa parte della cerchia di fan che hanno apprezzato le novità proposte da Dragon Ball Super: Super Hero, tra cui la nuova forma di Gohan.