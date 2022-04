Dragon Ball Super: Super Hero, ecco gli Oreo dedicati al film

Uno dei film più attesi del 2022 è senza dubbio Dragon Ball Super: Super Hero. Il nuovo lungometraggio con protagonisti Gohan, Piccolo e gli altri guerrieri Z è stato prodotto dalla TOEI Animation con delle tecniche di animazione innovative. Purtroppo, a causa di un attacco hacker, l'esordio di Dragon Ball Super: Super Hero è stato rimandato.

Il nuovo film del franchise di Akira Toriyama si trova quindi in una fase di stallo, nonostante l'hype dei fan stia crescendo sempre di più. La notizia che una Fusion comparirà in Dragon Ball Super: Super Hero non ha fatto altro che alimentare le aspettative, con la speranza che verranno soddisfatte.

Nel frattempo, il merchandise di Dragon Ball Super: Super Hero ha cominciato ad essere ampiamente pubblicizzato. Tra una figure e oggetti come astucci e zaini, ecco arrivare anche gli Oreo di Dragon Ball Super: Super Hero.

Gli amatissimi biscotti statunitensi vedranno sulla copertina della loro confezione Goku. Purtroppo, nel tweet di @DBSChronicles l'immagine degli Oreo non permette di distinguere cos'altro sarà incluso nella confezione, visto che il biscotto avrà il gusto classico e nessun cambiamento estetico particolare. Gli Oreo di Dragon Ball Super: Super Hero saranno disponibili dal 26 aprile al 9 maggio 2022.

Avete delle grandi aspettative per Dragon Ball Super: Super Hero? Noi non vediamo l'ora di gustare le nuove animazioni di TOEI Animation, che siamo sicuri si adatteranno alla perfezione ai combattimenti.