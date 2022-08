Dragon Ball Super: Super Hero sta ottenendo risultati straordinari al botteghino globale

L'attesa per il debutto italiano si fa sempre più fremente, ma Dragon Ball Super: Super Hero ha già convinto i fan di tutto il mondo. Al botteghino globale, l'ultimo film anime di TOEI Animation sta facendo registrare numeri da capo giro.

Mentre qui da noi è stato da poco rilasciato il trailer italiano di Dragon Ball Super: Super Hero, il lungometraggio con Gohan e Piccolo come protagonisti ha già sbaragliato i cinema di tutto il mondo. Al box office internazionale Dragon Ball Super: Super Hero sta infatti ottenendo ottimi risultati in costante crescita.

Grazie al recente rilascio nelle sale statunitensi, Dragon Ball Super: Super Hero conta incassi totali per 50 milioni di dollari. La strada per superare il suo predecessore, Dragon Ball Super: Broly, è ancora lunghissima, poiché questo ha ottenuto introiti globali per circa 115 milioni dollari. Il confronto con rivali come i recenti Jujutsu Kaisen 0 e Demon Slayer: Mugen Train è invece impietoso: questi hanno ottenuto rispettivamente 160 milioni di dollari e 450 milioni di dollari in tutto il mondo.

Dragon Ball Super: Super Hero ha però ancora la possibilità di migliorare i propri incassi con la prossima uscita in diversi paesi, tra cui ad esempio anche l'Italia. Vi ricordiamo che questa pellicola adotta un nuovo stile grafico, completamente differente rispetto a quello tradizionale in 2D, e per la prima volta non presenta Goku e Vegeta come grandi protagonisyi.