Dragon Ball Super: Super Hero, Pan e Piccolo al centro dei nuovi trailer

Ormai manca sempre meno all'uscita di Dragon Ball Super: Super Hero nelle sale giapponesi. L'11 giugno 2022 è la data prescelta da Toei Animation per la pubblicazione nel suo mercato più importante, mentre il resto del mondo e l'Italia lo vedranno ad agosto grazie a Crunchyroll.

In Giappone, per promuovere quanto più possibile la pellicola, stanno trasmettendo in TV dei brevissimi promotional video, trailer di Dragon Ball Super: Super Hero della durata di una decina di secondi incentrati su un personaggio in particolare. Negli scorsi giorni, è stato il turno di Broly e degli altri due saiyan, Goku e Vegeta, incastrati tutti insieme in un video.

Adesso invece i trailer si sono concentrati su Pan e Piccolo. A fare da protagonista per il primo video è proprio la figlia di Gohan, al centro di un rapimento. Anche se in pochi secondi, dimostra di avere una grande forza nonostante l'età e sarà coinvolta anche in scene pericolose. Invece il secondo PV è incentrato su Piccolo, col namekkiano che sarà al fianco di Gohan per salvare la bambina, quindi dovrà entrare in azione contro Gamma 2 che sembra il suo nemico principale.

Manca ancora un trailer di Dragon Ball Super: Super Hero che arriverà l'11 giugno, in occasione dell'uscita del film nelle sale giapponesi.