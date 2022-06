Dragon Ball Super: Super Hero, Pan prepara la kamehameha in una splendida fanart

Sabato esordirà nei cinema giapponesi Dragon Ball Super: Super Hero, che prossimamente arriverà anche in Italia grazie a Crunchyroll. La pellicola, prodotta da TOEI Animation, mostrerà agli spettatori delle tecniche di animazione innovative, che nei primi trailer furono molto criticate dai fan.

Con l'avvento dei nuovi trailer, ultimo dei quali il quinto promotional video di Dragon Ball Super: Super Hero, i fan si sono però convinti della bontà del lavoro di TOEI Animation. Dragon Ball è sempre stato un franchise con una fanbase molto esigente, che tra l'altro è solita pubblicare online molte fanart di vari personaggi dell'opera, dai protagonisti ai guerrieri più bistrattati.

L'illustratore @onakahapekopeko ha realizzato una fanart di Pan mentre si prepara a scagliare la kamehameha, e l'ha condivisa sul suo profilo Twitter. Come possiamo vedere dal tweet in calce alla notizia, la figlia di Gohan è realizzata quasi completamente in bianco e nero, con i capelli a caschetto e la tuta da combattimento di Piccolo. A risaltare nell'immagine sono però i dettagli colorati, ovvero i contorni dell'aura di Pan e della kamehameha in rosso e il punto in cui la ragazza poggia i piedi, contornato di verde per dare l'idea dello sfondo.

Questa di @onakahapekoko potrebbe essere la prima di moltissime fanart dedicate a Dragon Ball Super: Super Hero. Siete interessati a saperne di più sulla pellicola? Recentemente, sono circolati alcuni nuovi dettagli sui villain di Dragon Ball Super: Super Hero in rete.