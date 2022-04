Dragon Ball Super: Super Hero, Pan si trasforma in una fanart nello stile dei poster

All'appuntamento con Dragon Ball Super: Super Hero sarebbero dovute mancare pochissime ore, ma a causa di un attacco hacker subito dalla compagnia di produzione, il debutto nei cinema è stato rimandato ai mesi estivi. I fan, stanno dunque ancora immaginando quel che accadrà. Vedremo Pan trasformarsi in Super Saiyan?

Seppur confusa e ben differente rispetto a quella del manga, la timeline di Dragon Ball Super: Super Hero è un aspetto principale della narrazione. Personaggi come Goten e Trunks sono cresciuti, così come la piccola Pan, una delle star principali del film. La figlia di Gohan e Videl non è più una bebé, ma è anzi una vivace bambina intraprendente che sogna di proteggere la Terra come suo padre e suo nonno.

Dalle informazioni ufficiali condivise, per qualche misterioso motivo Pan verrà rapita dal Red Ribbon. Grazie all'allenamento con il maestro Piccolo, sarà in grado di trasformarsi in Super Saiyan e liberarsi dalla minaccia dell'organizzazione criminale?

A questa domanda, non c'è ancora una risposta, ma un utente Reddit ha provato a immaginare il character design di Pan Super Saiyan. Utilizzando il background dei poster ufficiali, vediamo la bambina non più con i capelli neri a caschetto, ma con una capigliatura dorata, spigolosa e rivolta verso l'alto. Il taglio di capelli, ricorda da vicino quello di papà Gohan nella Saga di Cell di Dragon Ball Z.

Se la trasformazione in Super Saiyan sarà realtà, lo scopriremo solamente l'11 giugno. In attesa, ecco eroi e cattivi di Dragon Ball Super: Super Hero nei poster ufficiali del film.