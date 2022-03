Dragon Ball Super: Super Hero, quale sarà la 'peggiore esistenza' preannunciata nel film?

Nella notte TOEI Animation ha stupito gli appassionati della saga di Akira Toriyama con un nuovo trailer promozionale di Dragon Ball Super: Super Hero che ha mostrato nuove scene tratte dal lungometraggio atteso al debutto in Giappone il prossimo mese. Dalla clip, inoltre, è emerso un singolare dettaglio.

Il nuovo PV di Super Hero ha mostrato la furia di Gohan e tanti interessanti spezzoni che hanno aperto a spunti di riflessioni inediti in merito all'ultimo progetto cinematografico ambientato dopo la Saga del Sopravvissuto Granolah. Ad ogni modo, all'interno del trailer un elemento in particolare è balzato all'occhio dei fan, ovvero una scena in cui si nomina la nascita della "peggior esistenza".

Se dovessimo seguire le ipotesi più recenti, le indiscrezioni e gli indizi trapelati in rete attraverso il merchandising, quell'individuo non dovrebbe essere altri che Cell seppur in una inedita forma. Secondo un'altra fetta di utenti, invece, da quella misteriosa sfera dovrebbe apparire l'Androide 21 che sarebbe l'unione tra i numeri dei due Gamma presentati finora.

In ogni caso, la curiosità verrà tradita a breve dal momento che appena un mese separa gli spettatori dalla distribuzione sul grande schermo di Dragon Ball Super: Super Hero. E voi, invece, che aspettative avete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.