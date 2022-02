Dragon Ball Super: Super Hero, ecco perché potrebbe tornare Cell

Quella che una volta era solo una suggestione, nell'ultimo periodo sta acquisendo sempre più concretezza alla luce delle novità e degli indizi trapelati in rete. Secondo diverse fonti, infatti, in Dragon Ball Super: Super Hero potrebbe fare la sua comparsa uno storico villain di DBZ: Cell.

I progetti cinematografici di Dragon Ball raramente non riservano sorprese agli appassionati e anche l'ultimo film non vuole essere da meno. Le novità di Super Hero si preannunciano ambiziose e il tanto rumoreggiato ritorno di Cell potrebbe essere una buona idea.

Questa indiscrezione si è rafforzata nelle ultime settimana quando hanno iniziato ad apparire i primi misteriosi indizi dal fronte del merchandising dove l'iconico villain è apparso su fonti ufficiali come durante l'evento di Dragon Ball: Battle Hour. Inoltre, il fatto che il film dedichi le attenzioni agli androidi non può che spingere la community a ipotizzare davvero un ritorno dell'antagonista come avversario finale. Se così fosse, ad ogni modo, è lecito aspettarsi che Cell avrà una forma inedita atta a compensare l'ormai imponente squilibrio di potere tra lui e i guerrieri Z.

Negli ultimi progetti, sia televisivi che cinematografici, TOEI Animation e Toriyama non si sono fatti alcuno scrupolo a richiamare vecchi volti dal passato, da Freezer a Broly fino al più recente Bardak, motivo per cui questa indiscrezione non sembra essere poi così tanto una suggestione. Eppure, proprio Cell potrebbe essere l'avversario ideale per Gohan tale da permettergli di superare nuovamente i propri limiti e tornare così ad essere un elemento chiave del franchise. Secondo voi, dunque, il ritorno di Cell ha senso? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.