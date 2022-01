Dragon Ball Super: Super Hero, perché usare la 3DCG? Il produttore spiega le intenzioni

Nel 2021 è stato annunciato in occasione del Goku Day il ritorno di Dragon Ball Super a livello animato. Questo avverrà con un Dragon Ball Super: Super Hero diverso dal solito, come già fu chiarissimo dal primissimo teaser trailer che mostrò un Goku in 3DCG e non in animazione tradizionale. Una scelta che non ha di certo lasciato tutti convinti.

Molte produzioni in 3DCG infatti sono infatti al risparmio, con pochi esempi positivi, e ciò non ha quindi caricato i fan di ottime speranze. Il produttore Akio Iyoku ha però rilasciato un'intervista a Nikkei Entertainment negli scorsi giorni rivelando alcuni punti focali della produzione di Dragon Ball Super: Super Hero.

Il nucleo del suo discorso è proprio la 3DCG, che, in questo film, tornerà utile per rappresentare al meglio i nuovi androidi. Mentre la storia stavolta si concentrerà su problematiche terrestri e, quindi, di piccola scala rispetto ai problemi galattici e universali, l'animazione in CG farà davvero brillare la forza e la potenza di Gamma 1 e Gamma 2. Tuttavia, con il recente trailer di Dragon Ball Super: Super Hero, secondo Iyoku questa grafica riesce a mettere bene in risalto Gohan, che finalmente tornerà in azione.

Quella del 3DCG rimane in ogni caso una scelta destinata ad avere pareri contrastanti tra il pubblico, ma prima di dare pareri definitivi toccherà attendere la proiezione nei cinema.