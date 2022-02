Dragon Ball Super: Super Hero: alcuni personaggi aspettano ancora di essere mostrati?

La community pare essere ormai d'accordo: TOEI Animation non ce la sta raccontando giusta, e sta nascondendo qualcosa di clamoroso. Siamo davvero sicuri che i protagonisti di Dragon Ball Super: Super Hero siano già stati resi noti?

Secondo quanto rivelato nel corso dei mesi, la pellicola anime in 3DCG in uscita nell'aprile 2022 punterà i riflettori non su Goku e Vegeta, ma bensì su Gohan, Pan e Piccolo. Mentre i due iconici protagonsiti si allenano sul pianeta di Beerus al fianco di Broly, il Red Ribbon tornerà dal nulla per minacciare la Terra. Per colpire, l'organizzazione criminale farà uso di due androidi di nuova generazione, conosciuti con i nomi di Gamma 1 e Gamma 2.

Tali antagonisti, comandanti dai nuovi vertici del Fiocco Rosso, sono convinti di essere dei supereroi, e per questo si lanceranno all'attacco dei criminali indicati nei Guerrieri Z. Ciò, non convince il fandom. Dopo una prima schermaglia, Gohan riuscirà a convertire i due androidi, che dunque non saranno più una minaccia. Ma allora chi è il vero avversario del film?

Le prime ipotesi, dicono che in Dragon Ball Super: Super Hero tornerà uno storico villain. Il più indicato, pare essere l'Essere Perfetto, oppure l'inedito Androide 21. Al momento, non vi è alcuna certezza, ma stando a un immagine promozionale che ritrae del merch basato su Super Hero, ci sono due o tre personaggi misteriosi non ancora annunciati.

Come vediamo dal tweet in calce all'articolo, al fianco dei protagonisti già noti ci sono due spazi oscurati. Questi, potrebbero essere occupati dai suddetti due, oppure da Goten e Trunks, i due piccoli Saiyan che chiedono maggiore spazio. Novità inedite su Dragon Ball Super: Super Hero sono in arrivo a brevissimo, ma secondo voi, di chi potrebbe trattarsi?