Dragon Ball Super: Super Hero, il piano d'attacco dei Villain nelle clip tratte dal film

Finalmente, sono arrivate le tanto attese novità su Dragon Ball Super: Super Hero. Nelle ore notturne nostrane, si è tenuto il Dragon Ball Games Battle Hour, manifestazione nella quale si è svolto un panel dedicato al prossimo film. Qui, sono state diffuse alcune clip tratte dallo stesso.

Tante sono le novità sul movie in 3DCG. In primis, la locandina di Dragon Ball Super: Super Hero mostra Goten e Trunks. Essi, sono totalmente differenti da come li avevamo lasciati, e sembrano finalmente pronti a svolgere il ruolo di difensori del Pianeta Terra.

Oltre a ciò, sono stati diffusi ben quattro spezzoni tratti direttamente dal lungometraggio anime. Se i primi due mostrano l'ascesa del male e la risposta di Gohan in Super Hero, i restanti si concentrano sul losco piano del Red Ribbon e sul loro primo attacco.

La clip numero tre mostra alcune scene già emerse in precedenza. Piccolo, mentre medita in solitudine nei pressi della sua abitazione, viene attaccato da alcuni raggi laser scagliati da Gamma 2. Il Namecciano, però, da abile guerriero qual è, non si lascia cogliere di sorpresa. Tuttavia, dopo la sua bizzarra introduzione, l'androide di nuova generazione colpisce ripetutamente l'avversario. Piccolo è stato sconfitto?

La quarta clip condivisa nel corso dell'evento riguarda invece l'organizzazione criminale del Fiocco Rosso. Nel filmato, vediamo i vertici del Red Ribbon riflettere sul piano d'azione. Qui, il Dr. Hedo afferma di aver donato una forza incredibile ai fratelli Gamma 1 e Gamma 2. Riusciranno i Guerrieri Z a fermarli?