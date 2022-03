Dragon Ball Super: Super Hero, la piccola Pan nasconde un segreto?

A fine aprile 2022, nelle sale cinematografiche giapponesi debutterà finalmente Dragon Ball Super: Super Hero, una pellicola rivoluzionaria per il franchise che segnerà il ritorno di alcuni personaggi. Tra gli eroi centrali del film anime in 3DCG, ci sarà la piccola Pan, che pare nascondere qualcosa ai fan.

Il prossimo lungometraggio di Dragon Ball Super non si distinguerà solamente per la grafica innovativa, ma anche per una storia completamente diversa rispetto al precedente Broly. Stando a quanto trapelato finora, Goku e Vegeta dovranno lasciare spazio a un nuovo duo di Guerrieri Z, questa volta composto da Gohan e Piccolo.

Questi due, dovranno affrontare una vecchia organizzazione, tornata dal nulla per dominare la Terra. Sotto la guida di Magenta e del Dr. Hedo, i due androidi Gamma 1 e Gamma 2 pare rapiranno la piccola Pan, così da attirare i Guerrieri Z allo scoperto. Al QG del Fiocco Rosso in Dragon Ball Super: Super Hero culminerà la battaglia, almeno all'apparenza.

Ma se la piccola Pan non fosse stata rapita solo per attirare Piccolo e Gohan? Nell'ultimo trailer del film, vediamo una gigantesca sfera in cui dovrebbe essere chiuso il vero antagonista. In Dragon Ball Super: Super Hero ci sarà spazio per l'Androide 21, e forse Pan, con la sua energia Saiyan, sarà la chiave per il suo risveglio. Secondo voi, ci stupirà con una trasformazione in Super Saiyan?