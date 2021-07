Dragon Ball Super: Super Hero, la piccola Pan sarà la star della pellicola?

Durante il San Diego Comic-Con 2021, uno degli eventi più importanti dell'anno, i producer di TOEI Animation si sono riuniti con Masako Nozawa, iconica voce di Son Goku, per presentare al pubblico Dragon Ball Super: Super Hero, la nuova pellicola del franchise di Akira Toriyama.

In uscita nel 2022, la nuova pellicola si è finalmente messa in luce durante il panel dedicato a Dragon Ball. Il primo trailer di Super Hero, che mostra Goku fare i suoi tipici saltelli di riscaldamento, evidenzia come TOEI abbia abbandonato il classico stile in 2D per approcciarsi alla più moderna tecnologia 3D CGI.

Oltre alla clip, sono state mostrate anche alcune immagini, che hanno rivelato il design ufficiale di Crillin, Piccolo, un protagonista inedito e Pan. Proprio la figlia di Gohan e Videl sembra essere il personaggio a cui sono stati apportati più cambiamenti. Se in Dragon Ball Super è a malapena una neonata, in queste immagini Pan sembra avere circa sei o sette anni. Difatti, la piccola indossa una divisa scolastica, sintomo che ha da poco intrapreso il proprio percorso di studi, che i bambini giapponesi cominciano intorno a quell'età.

Dunque, in Dragon Ball Super: Super Hero ci sarà un time skip di qualche anno, un lasso temporale in cui ancora non sappiamo cosa è successo. In base a precedenti dichiarazioni, si può dedurre che questo nuovo film abbandonerà i combattimenti più epici per concentrarsi maggiormente sui personaggi più deboli e sui loro ritagli di vita.

Questa ipotesi pare essere confermata dalle parole di Norihiro Hayashida, producer di TOEI. "Penso che questo film abbia un appeal differente rispetto a Dragon Ball SUper: Broly. Ci sono molte più scene slice-of-life, che davvero mettono in risalto il ricco mondo costruito da Akira Toriyama".

Dunque, molto probabilmente Son Goku e Vegeta questa volta dovranno lasciare spazio ad altri personaggi, come ad esempio la piccola Pan o Great Saiyaman, il supereroe che darebbe il nome alla pellicola. A Dragon Ball Super: Super Hero ha partecipato attivamente Akira Toriyama, per cui non ci sono dubbi sulla pellicola. Ecco tutti i dettagli su Super Hero.