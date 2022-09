Dragon Ball Super: Super Hero, Piccolo come mai prima d'ora: il suo inedito lato comico

Questa volta il ruolo di star assolute non è stato affidato a Goku e Vegeta. In Dragon Ball Super: Super Hero sono Gohan e Piccolo a prendersi la scena, con in particolare il Namecciano autore di un poderoso power-up. Ma Piccolo non è solamente protagonista di magnifici combattimenti, ma anche di tanta comicità in un ruolo a lui inedito.

Sebbene manchi ancora qualche tempo all'uscita ufficiale, la release internazionale ha già spoilerato quanto importante sia il ruolo di Piccolo in questo nuovo film anime. Il Namecciano ha affrontato con grande coraggio gli androidi di nuova generazione del dottor Hero, lo scienziato del Red Ribbon che eredità il ruolo del nonno dottor Gelo, ottenendo per altro una nuova forma semplicemente pazzesca, sia visivamente che in quanto a termini di potenza.

Ma in Super Hero, Piccolo è anche altro. In particolare, sono i momenti al fianco di Pan ad averci offerto una visione di lui totalmente inedita. Prima di capire di cosa parliamo, ecco tutta la storia di Piccolo in Dragon Ball, in attesa del lungometraggio.

Piccolo è un solitario, burbero nei modi di fare. Nonostante ciò, lo vediamo occuparsi della piccola Pan come solamente un vero nonno amorevole saprebbe fare. In ciò, il Namekkiano è sicuramente superiore a Goku, la figura parentale di riferimento.

Come fece già con Gohan, Piccolo si occupa degli allenamenti di Pan, a cui cerca di trasmettere l'arte del volo, ma non solo. Egli si occupa di andare a prendere la bimba quando i suoi genitori non possono, e di ridere e scherzare con lei anche nei momenti meno opportuni. Inoltre, è legatissimo a un peluche regalatgli dalla famiglia Son. E voi, vi sareste mai aspettati di vedere un lato così tenero di Piccolo?