Dragon Ball Super: Super Hero, ecco Piccolo in una nuova immagine trafugata dal set

Poco meno di tre settimane separano gli appassionati dalla premiere giapponese di Dragon Ball Super: Super Hero, prevista per l'11 giugno. In attesa dell'appuntamento ufficiale, in rete è stata trafugata una nuova immagine di Piccolo. Ecco un dietro le quinte del Namecciano impegnato in sala di doppiaggio.

Dopo gli antichi fasti, la stella di Piccolo tornerà nuovamente a brillare in Dragon Ball Super: Super Hero, anime movie in cui combatterà il Red Ribbon assieme al suo allievo Gohan e sfoggerà una nuova, potente trasformazione. A proposito, sapete che Piccolo nasconde un segreto in Dragon Ball Super: Super Hero?

Il film prodotto da TOEI Animation presenterà un innovativo stile grafico in 3DCG. In attesa di scoprire se questa rivoluzione calzerà con lo stile di Dragon Ball, ecco una immagine trafugata sul design di Piccolo.

La foto, che trovate in calce all'articolo per concessione dell'utente Twitter @DBSHype, proviene da un dietro le quinte dello staff di Dragon Ball Super: Super Hero impegnato in sala di doppiaggio. L'immagine ritrae Toshio Furukawa, voce ufficiale di Piccolo, mentre regista in cabina. Nel mentre, si può notare un fermo immagine mai pubblicato prima sul Namecciano. Questa, non è la prima volta che capita un qualcosa del genere. Eccovi una immagine di Gohan di Dragon Ball Super: Super Hero.

Da questa immagine, possiamo intuire che il voice cast stia ancora lavorando al doppiaggio del lungometraggio. Super Hero non è ancora ufficialmente pronto al debutto, ma lo sarà prestissimo. Nel frattempo, possiamo goderci questa anteprima sulla rivoluzionaria 3DCG adottata dal film.