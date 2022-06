Dragon Ball Super: Super Hero, Piccolo alle prese con uno smartphone nel nuovo spot TV

Tra 8 giorni esatti esordirà nei cinema giapponesi Dragon Ball Super: Super Hero. Il nuovo lungometraggio del franchise creato da Akira Toriyama porterà su schermo delle animazioni innovative dello studio TOEI Animation. Animazioni che possiamo già nel terzo teaser trailer di Dragon Ball Super: Super Hero.

Esso ha mostrato anche un momento del confronto tra Piccolo e Gohan, che sarà una delle scene iniziali del film. Per ora ci è dato sapere che Piccolo si è infuriato con Gohan a seguito di una chiamata di Videl, nella quale ha chiesto al namecciano di andare a prendere la figlia Pan a scuola. Il figlio di Goku è troppo occupato con i suoi studi per occuparsi della bimba, e così Piccolo va a fargli una (s)piacevole visita.

Nel nuovo spot televisivo di Dragon Ball Super: Super Hero, che sta venendo trasmesso in questi giorni dalle emittenti TV giapponesi, possiamo vedere il momento in cui Piccolo viene incaricato di andare a prendere Pan a scuola. Il namecciano viene contattato da Videl sul suo smartphone, che come possiamo vedere nel video YouTube di TOEI Animation ha una tenerissima cover. Nonostante ciò, Piccolo tiene l'oggetto come se fosse qualcosa di alieno, prendendolo con il pollice e l'indice dalla parte superiore.

Piccolo si sposta poi dalla sua dimore in stile namecciano alla casa di Gohan, per avvertire il giovane del suo comportamento sbagliato nei confronti della figlia. Il ragazzo si giustifica dicendo che ha molto da studiare, cosa che Piccolo non prenderà proprio bene.

Siete curiosi di sapere cosa sta studiando Gohan in Dragon Ball Super: Super Hero? Attraverso l'immagine del suo studio nell'ultimo teaser la materia della sua ricerca è stata scoperta, e siamo sicuri che non ve la aspettereste mai.