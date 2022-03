Dragon Ball Super: Super Hero, quale possibile nuova trasformazione per Gohan?

Ormai si avvicina sempre di più la prima proiezione in Giappone di Dragon Ball Super: Super Hero, prevista per aprile 2022. Il film non trasporrà niente di ciò che si è visto nel manga negli ultimi anni, proseguendo un proprio filone che era stato messo in pausa dopo la pellicola dedicata al ritorno di Broly.

Anche qui ci sarà una sorta di ritorno, quello di Gohan al centro delle scene. Il mezzo saiyan figlio di Goku ormai era stato messo palesemente in disparte e aveva avuto la possibilità di mettersi in mostra soltanto in alcuni scampoli di Torneo del Potere. Dragon Ball Super: Super Hero metterà però il suo orgoglio da saiyan e da padre al centro, dato che con l'ultimo trailer Pan sembra essere stata rapita dai cattivi di turno. Gohan sfodererà una nuova trasformazione in Dragon Ball Super: Super Hero per salvarla?

Ormai quasi in ogni saga di Dragon Ball, si assiste alla novità di una trasformazione inedita. Stavolta non sembra il turno di Goku e pertanto, per battere i nuovi avversari, potrebbe essere Gohan a trasformarsi. Il Super Saiyan 3 sembra essere però passato di moda e comunque inferiore alla modalità definitiva di cui è entrato in possesso, pertanto al momento l'unica trasformazione possibile sembra essere quella in Super Saiyan God.

Vedremo Gohan Super Saiyan God in Dragon Ball Super: Super Hero? Vedremo se il ragazzo riuscirà ad arrivare fino allo scontro finale, diventando in tutto e per tutto il protagonista del film.