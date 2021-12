Dragon Ball Super: Super Hero, ecco il nuovo poster del film

Fan di Dragon Ball, preparatevi a un 2022 scoppiettante con l'uscita di Dragon Ball Super: Super Hero. Il nuovo lungometraggio con protagonisti Goku e i suoi amici vede il grande ritorno dell'esercito del Fiocco Rosso, che aveva come suo ultimo esponente il Dottor Gelo nella saga di Cell.

Già domani avremo novità su Dragon Ball Super: Super Hero, come annunciato dall'account ufficiale del film nei social network. Inoltre, al Jump Festa 2022 sarà presente un intero panel per il lungometraggio del franchise di Akira Toriyama, dove verranno sicuramente rivelate altre novità, ma non prima del 18 dicembre.

Nel frattempo, è già stato svelato un nuovo poster di Dragon Ball Super: Super Hero, prontamente condiviso su Twitter da @DB_Super2015, dove possiamo vedere i protagonisti del film. In primo piano troviamo Gohan, Goku, Piccolo e una Pan ancora bambina. Appena dietro di loro, Vegeta si sta preparando ad un attacco. I protagonisti sono circondati dai membri dell'esercito del Fiocco Rosso, di cui si sa ancora poco. Sullo sfondo, la scritta "SUPER HERO" in caratteri bianchi e una limousine. Il ritorno di Gohan in divisa da combattimento ha sicuramente acceso gli animi dei fan, che già lo immaginano con un ruolo importante nel film.

Dragon Ball Super: Super Hero sarà un film innovativo, grazie alle tecniche di produzione di TOEI Animation. Nel poster possiamo godere degli splendidi disegni dei protagonisti, sperando però in un nuovo trailer nei prossimi giorni per ammirare le animazioni di Goku e compagni.