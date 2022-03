Dragon Ball Super: Super Hero, nuovo poster: Gohan e Piccolo in battaglia

Si stanno iniziando a moltiplicare considerevolmente le informazioni su Dragon Ball Super: Super Hero, il prossimo film della saga. Il progetto rivelato nel 2021 aveva messo in risalto Goku, ma i successivi trailer e poster avevano sottolineato bene la presenza di altri personaggi come delineato nell'ultimo poster di Dragon Ball Super: Super Hero.

Ci sono tanti altri contenuti tuttavia da promuovere e Toei Animation sta continuando quindi a divulgare poster e trailer nuovi di zecca. L'ultimo trailer con Gohan in azione è stato accompagnato da una key visual di Dragon Ball Super: Super Hero dove il mezzo saiyan è ancora una volta protagonista, ma stavolta insieme al suo mentore di sempre Piccolo. Al centro dell'immagine i due si stanno preparando ad affrontare Gamma 1 e Gamma 2, i due nemici principali di questa storia.

Sarà quindi una battaglia 2 VS 2 in Dragon Ball Super: Super Hero, almeno per ora, in un territorio sconosciuto. Infatti nel poster si intravede sullo sfondo la nuova base del Red Ribbon, con la sua struttura rossa e bianca da cui esce anche del fumo. Saranno i due nuovi supereroi con bandiera a forma di fiocco rosso a vincere oppure Gohan riuscirà finalmente a ritagliarsi lo spazio che merita come vincitore?