Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo poster IMAX fa risaltare la forza di Gohan

Finalmente due personaggi avranno un ruolo esaltante in Dragon Ball Super: Super Hero, dopo tanto tempo in cui sono stati messi da parte. Soltanto durante il Torneo del Potere hanno avuto un ruolo di rilievo: stiamo parlando di Gohan e Piccolo che risalteranno nel nuovo film, come già messo in chiaro dagli ultimi trailer.

Dato che Pan viene rapita dal nuovo Fiocco Rosso, sarà necessario l'intervento di Gohan che sarà uno dei protagonisti di Dragon Ball Super: Super Hero. Oltre a tanti trailer e diversi poster, adesso il figlio di Goku diventa l'uomo copertina anche per un nuovo poster.

In Giappone si stanno preparando per le proiezioni al cinema di questo lungometraggio e stanno iniziando ad apparire i primi poster di Dragon Ball Super: Super Hero in IMAX con Gohan che sta scatenando la sua potenza. Anche se in forma normale, forse quella suprema, riesce a scatenare un fulmine blu che simboleggia la sua aura. Vedremo anche nel film come riuscirà a metterla in pratica.

C'è aria di rinnovo per Gohan, dopo gli ultimi tempi in cui è stato messo in ombra oppure in cui non è proprio apparso. Sarà fondamentale la presenza di Pan per tirare fuori tutta la sua voglia di difendere ciò che gli è più caro.